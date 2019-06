Werchter klaar voor de hitte: “Wieltjes onder mijn diepvriezer gemonteerd” ROCK WERCHTER VAN START IN TROPISCHE TEMPERATUREN Jolien Boeckx

27 juni 2019

00u00 1 Festivals Net als vorig jaar wordt het weer vier dagen puffen op Rock Werchter. Maar nu zijn de festivalgangers wél optimaal voorbereid. Van een reddingsdekentje om je tent koel te houden tot bevroren water en zelfs een diepvries op wieltjes: de creativiteit vierde hoogtij op de camping, die gisteren al opende.

Rock Werchter gaat vandaag pas officieel van start, maar de grote volksverhuis naar de camping vond gisteren al plaats. In totaal strijken er dit weekend zo'n 42.500 mensen neer in Rotselaar, maar de meesten onder hen sliepen afgelopen nacht al op camping The Hive, waar gisteravond al de eerste feestjes georganiseerd werden.

Met zoveel volk op dezelfde grasweide: dat wordt puffen en zweten. Voeg daar nog eens de tropische temperaturen aan toe, en je weet dat je wel heel creatief uit de hoek moet komen om de hitte te trotseren. De organisatie voorziet daarom net als vorig jaar voldoende drinkwater, watertonnen, sproeiers ter verfrissing en zonnecrème op het festivalterrein. Maar dat is blijkbaar niet voldoende voor de festivalgangers die op de camping verblijven.

"In ons tentje bleef het vorig jaar snikheet", lacht Cato Jacobs uit Arendonk. "Nu zag ik op Instagram een tip voorbijkomen om een reddingsdekentje aan de buitenkant van je tent te hangen, om zo de warmte buiten te houden. In de Action heb ik er gevonden voor nog net geen euro. Nu maar hopen dat het werkt!" Blijkbaar ontdekten nog meer festivalgangers die tip, want de camping begon gisteren richting avond zilver te kleuren van alle dekentjes.

Bevroren water

Wie dit jaar geen zwembadje voor zijn tent heeft staan, is duidelijk ook uit de mode. Het krioelt van de opgeblazen blauwe bassins. Waterpret gegarandeerd én verkoeling voor alle liters meegenomen bier. Toch zijn er nog andere manieren om je drankvoorraad koel te houden. Nederlander Jelle Klinge bouwde bijvoorbeeld zijn eigen koeltoog. "Die koelbox vorig jaar was meteen opgewarmd door de hitte, en je moest er ook nog eens zo hard mee sleuren. Ik laat mij geen tweede keer vangen", lacht hij. "Ik heb een diepvries gekocht - van een ecologisch A-merk (lacht) - die in een kleurtje gespoten en daaronder wielen gemonteerd. Superhandig én alle drank blijft koud. Het water in de flesjes heb ik laten bevriezen zodat we de komende dagen koel drinken blijven hebben."

Raad van mama

Dat ook de zonnecrèmes al rijkelijk werden bovengehaald op de camping, hoeven we uiteraard niet te vertellen. "Onze mama's hebben ons inderdaad gewaarschuwd", lacht Isa Vroman uit het Leuvense. "Maar het is wel nodig, merk ik. Ik zit hier nog maar eventjes op de camping en mijn schouders zijn al meteen rood..."