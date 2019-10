Werchter Boutique pop-up: als Billie Eilish annuleert, krijgt u uw geld niet terug Robin Broos

04 oktober 2019

16u38

Bron: De Morgen 1 Festivals Werchter Boutique krijgt volgend jaar een eenmalige extra editie. “En daar is een goede reden voor”, staat er in het persbericht: “Billie Eilish.” Tickets zijn sinds 9 uur vanochtend in verkoop. Alleen, wanneer zij niet opdaagt, krijgt u uw geld niet terug.

Op het e-ticket staat enkel melding van de datum, locatie en de noemer ‘Werchter Boutique pop-up’. De naam Billie Eilish is dus nergens terug te vinden. Nochtans is de jonge artieste volgens alle communicatie de reden waarom deze ‘pop-up’ wordt georganiseerd. Letterlijk uit het persbericht: “Tickets voor Werchter Boutique pop-up met Billie Eilish zijn vanaf vrijdag 4 oktober om 9 uur te koop.”

Logisch, klinkt het bij Live Nation. “Dat geldt zo voor elk festival”, zegt Nele Bigaré. “Op je ticket van Rock Werchter staan ook geen namen van artiesten. Van in het begin is er duidelijk gecommuniceerd dat dit een dagfestival is, waar nog een heel programma bijkomt. Ook bij de editie van Werchter Boutique met Fleetwood Mac is dat zo verlopen. Eerst lossen we de headliner, dan gaan de tickets in verkoop, en later communiceren we de rest van de line-up. Die namen hebben we nu nog niet.”

En bij annulatie van een van die artiesten - dus ook van Eilish - gelden dan dezelfde regels als elk ander festival. Zo staat er op de website van Werchter Boutique pop-up: “wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het festivalticket.”