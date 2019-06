Werchter Boutique druk in de weer met voorzorgen tegen rukwinden jv

07 juni 2019

21u15

Bron: belga 2 Festivals De organisatoren van Werchter Boutique zijn druk in de weer met speciale voorzorgsmaatregelen tegen rukwinden die het festival in Rotselaar morgen zouden kunnen teisteren. Dat meldt het organiserende Live Nation.

Volgens de laatste weersvoorspellingen worden morgen rukwinden tot zeventig kilometer per uur verwacht. Dat noopt de organisatoren van Werchter Boutique tot waakzaamheid. "Wij zijn erop voorbereid. Onze normen en eisen liggen hoog, op elk vlak", zegt Nele Bigaré van Live Nation. "We hebben een extra veiligheidsvergadering belegd. Daar zijn enkele concrete maatregelen afgesproken."

"De bomen in het Festivalpark werden in het voorjaar al gecontroleerd. Vandaag en morgen krijgen die een bijkomende inspectie. We gaan elke constructie op het festivalterrein bijkomend checken en waar nodig extra verankeren. Dekzeilen die niet bestand zijn tegen veel wind worden weggehaald."

Bigaré heeft ook tips voor de tienduizenden bezoekers. "We adviseren het publiek om warme kledij te dragen, want het wordt amper 17 graden. Een dikke trui en een windjack zijn geen overbodige luxe. Er is een kleine kans op regen. Gezien de verwachte wind vragen we om paraplu's thuis te laten.”