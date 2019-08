WECANDANCE waarschuwt bezoekers: “Geen blackface toegestaan” SDE

08 augustus 2019

14u45 0 Festivals Dit weekend vindt WECANDANCE plaats. Het festival vraagt bezoekers elk jaar om in een specifieke dresscode naar Zeebrugge af te zakken, en dit keer viel de keuze op ‘safari nomads’. Maar de organisatie waarschuwt bezoekers op sociale media wel dat een ‘blackface’, een zwart geschilderd gezicht, niet toegestaan is. Mogelijk om een relletje als op de Thé Dansant van het AfricaMuseum enkele dagen geleden te vermijden.

“Geen geschilderde ‘blackfaces’ toegestaan", laat WECANDANCE op haar sociale media weten. “Het is duidelijk dat dit een lui kostuumidee is, dat niet grappig is en een deprimerende geschiedenis heeft. Het is het tegenovergestelde van feestelijk.” Daarmee wil het festival zijn bezoekers afraden om het gezicht zwart te schilderen wanneer ze dit weekend naar Zeebrugge afzakken. Het thema van het festival is dit jaar ‘safari nomads’. Alles wat met een safari in Afrika te maken heeft, dus.

Dat het festival haar bezoekers nog expliciet waarschuwt, heeft waarschijnlijk te maken met het relletje rond de Thé Dansant die het AfricaMuseum in Tervuren enkele dagen geleden organiseerde. Ook dat evenement had een thema, en dit jaar was de dresscode ‘la sape, colorful, wakanda en future african.’ Op het feest van zondag 4 juli werd er een man gespot in blackface. Oorspronkelijk was dat een praktijk waarop blanke acteurs zich zwart lieten schminken om een karikaturale rol van een Afrikaan te spelen. “Hoe kan dat nog gebeuren in 2019 en dan vooral net voor het koloniaal museum”, reageerden sommigen versteld op sociale media.

Daarbij wordt er vooral met de vinger gewezen naar het AfricaMuseum. Maar het museum distantieerde zich op zijn beurt van het evenement. Het Park van Tervuren zou ook eigendom zijn van de Regie der Gebouwen, waarvan het AfricaMuseum los van staat. In een bericht, dat voor het evenement werd gepost op hun Facebookpagina stond er te lezen dat “het AfricaMuseum niet verantwoordelijk is voor de communicatie, noch de mensen die er aanwezig zijn of de manier waarop mensen van Afrikaanse herkomst door de organisatie en/of de deelnemers worden gerepresenteerd.” De organisator van Thé Dansant, Kjell Materman, reageerde op BRUZZ dat ze niet aan politiek doen. “Iedereen vult dat in hoe die zelf wilt.” Hij zou zelf niemand hebben gezien met een zwart geschminkt gezicht, maar de foto die voor zoveel oproer heeft gezorgd werd daarvoor wel op hun pagina verwijderd. Verder vertelde hij dat het om een enkeling zou gaan in een groep van 2.000 mensen en voegde daaraan toe: “We mogen toch nog Afrika als dresscode nemen?”