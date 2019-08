WECANDANCE, waar looks haast crucialer zijn dan muziek Lisa De Wilde Daimy Van den Eede

10 augustus 2019

Op strandfestival WECANDANCE in Zeebrugge is het m’as-tu-vu-gehalte zeer groot. De dresscode van dit jaar is ‘safari nomads’ en daardoor is iedereen in beige, kaki en panterprint gehuld. Het is zelfs moeilijk om festivalgangers te vinden die niét in thema zijn. Van hoge cowboylaarzen tot verrekijkers en tropische sokken: niets is te gek.