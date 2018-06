Volg live persconferentie: Bestuurder die inreed op festivalgangers Pinkpop opgepakt na klopjacht IB ADN

18 juni 2018

04u59

Bron: Twitter, ANP, AD 1155 Festivals Rond vier uur deze nacht heeft een busje vier voetgangers in het Nederlandse Landgraaf aangereden. De voetgangers waren bezoekers van het muziekfestival Pinkpop. Een persoon kwam bij de aanrijding om het leven, drie anderen raakten zwaargewond. De bestuurder van het busje pleegde vluchtmisdrijf. Tegen de middag meldde de politie de aanhouding van de bestuurder, nadat een grote klopjacht was opgezet.

De gemeente Landgraaf geeft vanaf 12.00 uur een persconferentie in het gemeentehuis. Die kan u via onderstaande livestream meevolgen.

Het ongeluk gebeurde op de Mensheggerweg in Landgraaf, in de buurt van Camping B van muziekfestival Pinkpop, dat afgelopen weekend in het dorp plaatsvond. Iets na half zes vanmorgen liet de politie van Limburg weten dat bij de aanrijding een persoon is overleden en drie anderen zwaargewond zijn geraakt.

Volgens de politie liepen de mensen op straat toen ze werden aangereden door het busje. Er werd een traumahelikopter ingezet om de slachtoffers naar het ziekenhuis te vervoeren. De drie zwaargewonden verkeren nog altijd in kritieke toestand. Hun families zijn in kennis gesteld. Op dit moment kan nog geen informatie over de identiteit van de slachtoffers worden bekendgemaakt.

Veel feestvierders hebben het ongeval zien gebeuren. Slachtofferhulp is ingeschakeld, meldt de brandweer. Enkele Pinkpopgangers verbazen zich erover dat op de plek waar het ongeluk gebeurde, geen verkeersremmende maatregelen zouden zijn genomen. Op veel andere plaatsen was dat wel zo.

Bus gevonden, verdachte opgepakt

De bestuurder van de witte bus, waarschijnlijk met een Nederlands kenteken, was na de aanrijding doorgereden. De Nederlandse politie zette een grootschalige klopjacht op poten. Daarbij werd een politiehelikopter ingezet en ook de Belgische en de Duitse politie zochten mee. Dirk Claes, korpschef politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst bevestigde dit op Radio 1. "Wij hebben vannacht een oproep gekregen mee uit te kijken naar het bestelbusje."

Om de bestelbus en de bestuurder zo snel mogelijk te vinden werd ook een Burgernet-bericht uitgestuurd. Dat bericht meldde dat het witte busje mogelijk een Fiat Doblo is, met '257' in de nummerplaat. Rond de middag vond de politie de gezochte witte bus. Ook is een verdachte gearresteerd. De politie gaat ervan uit dat het om de chauffeur van de bus gaat.

Onderzoek of het gaat om ongeluk of opzet

De politie en het Openbaar Ministerie onderzoeken of het gaat om een ongeluk of om opzet. De weg blijft voorlopig afgesloten voor technisch onderzoek.

De organisatie van het festival is enorm aangeslagen. "De organisatie van Pinkpop is diep geschokt en leeft mee met de slachtoffers en familie", klinkt het in een reactie op de Facebookpagina. Burgemeester Raymond Vlecken van Landgraaf is deze ochtend op de plek geweest van het drama. Vlecken heeft zijn medeleven betuigd met de slachtoffers, zei hij op NPO Radio 1.

De gemeente Landgraaf geeft om 12.00 uur een persconferentie. Er is ook een noodnummer (0251-260960) ingesteld voor mensen die vragen hebben.

Straat is afgezet ivm aanrijding busje en voetgangers. Veel politie en ambulances aanwezig. Enkele bezoekers huilend zien weglopen. #pp18 pic.twitter.com/oKCLJPh2RC Karlijn Houterman(@ khouterman) link

1 van de 2 uitgangen van de camping afgesloten ivm ongeluk #PP18. Ik vraag aan crew of het heftig is. Hij: 'ja, heel.' pic.twitter.com/jy3lVU9VHE Karlijn Houterman(@ khouterman) link

Festivalbezoekers van camping B worden langzaam wakker. Om te zorgen dat plek van ongeluk niet voor hen te zien is, zijn hekken geplaatst. #PP18 pic.twitter.com/jOAGTxI8n4 Karlijn Houterman(@ khouterman) link

Sfeer is rustig op camping B. Veel mensen hadden niets meegekregen van de aanrijding waarbij 3 mensen zwaargewond zijn geraakt en 1 iemand is overleden. #PP18 pic.twitter.com/HqzZFZMIiO Karlijn Houterman(@ khouterman) link