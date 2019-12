Vijf nieuwe namen bekend voor Rock Werchter 2020 MVO

05 december 2019

16u12 2 Festivals Een rondje nieuwe namen voor Rock Werchter. Nadat eerder Pearl Jam (2 juli), Twenty One Pilots (4 juli) en System of A Down (5 juli) aangekondigd werden voor Rock Werchter 2020, dat van donderdag 2 tot zondag 5 juli plaatsvindt in het Festivalpark in Werchter, worden er vandaag vijf acts toegevoegd.

Pixies en Wilco komen op donderdag 2 juli naar Werchter. The Streets is er op zaterdag 4 juli. Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes en Yungblud zullen op zondag 5 juli optreden in het Festivalpark.

Pixies zijn nooit voorspelbaar geweest en zullen het nooit zijn. IJzersterk zijn ze daarentegen wel. ‘Schots, scheef en surrealistisch’, schreef Humo over hun jongste concert in Vorst Nationaal. Wilco behoort tot de meest avontuurlijke muzikale fenomenen van de afgelopen 25 jaar. Hun concerten zijn vieringen waar hele lappen tekst luidkeels worden meegezongen. Elk nummer van de set is een hoogtepunt. The Streets is het muzikaal bedrijf van Mike Skinner, maker van de beste Britse rapplaat aller tijden. Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, dat is het trio Thom Yorke, Nigel Godrich en Tarik Barri. Ze brengen samen het beste van Thom Yorke solo. Godrich bemant elektronica en gadgets, audiovisueel componist Tarik Barri verzorgt de videoprojecties en Yorke beweegt tussen bas, gitaar en piano. Yungblud is terug van vorig jaar. Veel energie, veel lef, veel liefde. Een icoon van generatie Z. Dit is rock’n roll in de mix van nu.

De ticketverkoop voor Rock Werchter 2020 start morgen, vrijdag 6 december om 10u via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be.