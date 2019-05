VIDEO. Paniek breekt uit tijdens festival in Londen: duizenden bezoekers breken door dranghekken TDS/LDW

26 mei 2019

Bron: BBC 0 Festivals Er is paniek uitgebroken onder de bezoekers van We Are FSTVL, een festival in het oosten van de Britse hoofdstad. Omdat de organisatie de hoeveelheid bezoekers aan de ingang niet aankon, ontstonden wachtrijen van meer dan drie uur. Toen gefrustreerde feestvierders plots door de dranghekken braken, ontstond een mensenstroom die niet onder controle kon gehouden worden. Verschillende bezoekers zouden “ingestort” zijn, anderen “vreesden voor hun leven”.

We Are FSTVL is een van de meest populaire dancefestivals van het Verenigd Koninkrijk en won in het verleden al awards. Iedere festivaldag komen er zo’n 50.000 bezoekers langs om te genieten van de muziek, maar dit jaar kon de organisatie de toegestroomde massa blijkbaar niet verwerken. Wegens een gebrek aan festivalbandjes ontstonden ellenlange wachtrijen aan de ingang, waardoor festivalgangers op bepaalde momenten meer dan drie uur moesten aanschuiven om het terrein te kunnen betreden.

De organisatie had geen water voorzien en nam geen directe maatregelen. En dus namen festivalgangers het heft in eigen handen en braken zij door de dranghekken en de security. Daardoor ontstond een mensenstroom die voor heftige taferelen heeft gezorgd: verschillende bezoekers raakten gewond, anderen werden naar eigen zeggen bijna vertrappeld en vreesden voor hun leven.

“Alles moest eraan geloven”

“Er werden hekken in de massa gegooid. De vrouw naast mij werd geraakt en de poten van het hek hebben een deel van haar been gereten”, zegt een bezoeker aan de BBC. “Ze viel flauw, maar door de massa raakte de hulpverlening niet bij haar. Hekken zijn gesneuveld, de beveiliging kreeg klappen. Alles wat in de weg stond, moest eraan geloven.”

“Enkele bezoekers werden door de drukkende massa onwel en moesten overgeven”, zegt ook bezoeker Renardo aan de BBC. “Vier mensen die rond ons staan, zijn ingestort. We werden constant in de rug gestoten, iedereen bleef maar duwen en duwen.”

Excuses

De organisatie van het festival heeft intussen “oprechte excuses” aangeboden via een verklaring. “We zullen meer personeel en infrastructuur voorzien om het proces aan de ingang van het festival te versnellen.” Het festival loopt vanavond op zijn einde, maar liep de hele dag gewoon door.