VIDEO. Ertebrekers bouwen een 80's-feestje in de Marquee met Soulsister IDR

18 augustus 2019

14u48 0

Ertebrekers, de groep rond Flip Kowlier, Jeffrey Jefferson en Peter Lesage, wond er op voorhand geen doekjes om: “We zijn opgegroeid in de jaren 80 en jullie zullen het geweten hebben!” En dat was zondagmiddag ook duidelijk tijdens ‘Ertebrekers 80's Extravaganza’. De groep opende de Marquee met de intro van Miami Vice, waarna een onvervalst feestje zich op gang trok. Brihang, en Soulsister zorgden voor extra ondersteuning. Sharing is gelukkig ook nog steeds caring, vandaar dat we jullie deze clipjes niet konden onthouden.