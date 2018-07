VIDEO. Eerste festivalgangers bestormen camping Rock Werchter TK/DBJ

04 juli 2018

15u07

Bron: Belga 2 Festivals Veel festivalgangers stonden vanmorgen al om 7u klaar voor de deuren van de camping op Rock Werchter op de beste plek te bemachtigen. De deuren van de camping gingen vandaag een uur vroeger open om de kampeerders niet te lang te laten wachten in de hitte. En toen dat gebeurde, barstte de razernij los.

De eerste festivalgangers van Rock Werchter zijn aangekomen op camping The Hive in Rotselaar. Kort na de middag vertrok de eerste bus van aan het station van Leuven. De Lijn vervroegde die rit zelfs met een halfuur omdat er al een lange wachtrij stond.

Een karrenvracht aan drank (vooral bier), eten, slaaptenten, partytenten, kleren en stoelen sleurden de eerste festivalgangers vanmiddag onder een blakende zon de camping op. Het is al de vijfde keer dat Yanou Engelen en Robin De Cock naar Rock Werchter komen, maar de voorbije vijf jaar waren ze er niet. Dit jaar moésten ze een combiticket hebben. Robin: "De line-up is nog beter dan andere jaren. 't Is de eerste keer dat ik zoiets had van 'hier, pak mijn geld maar, Rock Werchter'." "Alle genres zijn gecovered, gitaar, beetje rap, elektrisch", vult Yanou aan.

Voor velen hoort kamperen bij de festivalervaring en er wordt vaak erg bewust voor The Hive gekozen, de camping uitgebaat door de festivalorganisatie. "Er zijn feestjes op de camping, ook na het festival, dus dan hoef je niet direct in je bed te kruipen" zegt Marte Heyvaert. Robin De Cock beaamt: "Feestje na het feestje, meer wil je toch niet".

Uit een kleine rondvraag aan de entree van The Hive blijkt dat Gorrilaz, Arctic Monkeys, Nick Cave (ook bij de heel jonge festivalgangers), Pearl Jam, Jack Johnson, The Killers en MGMT de groepen zijn waar het meest wordt naar uitgekeken.

300 diensten

De eerste busritten zijn alvast vlot verlopen. Vandaag rijden die alleen naar camping The Hive, en dat tot 22 uur. Zowel de bussen als de camping zijn alleen toegankelijk voor mensen met een ticket voor The Hive. Vanaf morgen worden ook het festivalterrein en de andere campings bediend, en dat vanaf 7 uur in de ochtend.

"Verspreid over zes dagen, van woensdag tot en met maandag, worden meer dan 300 chauffeursdiensten en een maximum van 47 bussen ingezet", aldus Johan Van Looy, directeur van De Lijn Vlaams-Brabant. "Heel wat mensen voor en achter de schermen doen er alles aan om alle festivalgangers vanuit de vertrekplaats aan het station van Leuven veilig en vlot naar de wei te brengen."

Leuven en Aarschot

De bussen vanuit Leuven rijden naar de festivalhalte in de A-zone, op de Wijgmaalsesteenweg in Rotselaar. Die halte ligt het dichtst bij campings The Hive, Regular A1 en het festivalpark. Festivalgangers kunnen de bus ook nemen in Aarschot. Die festivalbussen rijden naar de halte in de C-zone, het dichtst bij campings C3 en C7. Alleen wie over een geldig treinticket beschikt of inwoner is van Aarschot kan daar op de bus stappen. Inwoners van de gemeente hebben een print van hun identiteitskaart nodig.

De bussen rijden op festivaldagen van 7 uur 's ochtends tot zowat een uur na het laatste optreden. Op maandag 9 juli rijden de bussen van 6 uur in de ochtend tot de vroege namiddag. Op vertoon van hun festivalticket kunnen muziekliefhebbers gratis mee op de bussen van De Lijn. Ook e-festivaltickets en e-treintickets zijn geldig op de bus.