09 maart 2019

Vanaf vandaag start de wintereditie van Tomorrowland in de Franse Alpen. Het wintersportoord Alpe D’Huez wordt de komende week omgetoverd in een magische sprookjeswereld. Er komen meer dan 100 dj’s, verspreid over 8 podia. Het dancefestival is volledig uitverkocht.