VIDEO. Duurzaam Dranouter: proeven van gezuiverd urinewater Redactie

04 augustus 2018

09u52

Bron: Kameraki 0

Dranouter Festival bestrijdt de loden hitte met water en... gerecupereerde urine. Iedereen kan gratis z'n dorst lessen aan de waterbar of vlak naast de toiletten. Die tweede locatie is niet toevallig gekozen, want daar filteren onderzoekers van de UGent urine.