VIDEO. Dit mag je verwachten op Tomorrowland Tanita De Mey

19 juli 2018

18u48

Bron: VTM NIEUWS 6

De komende twee weekends verzamelen in het provinciaal domein De Schorre in Boom 400.000 festivalgangers voor de veertiende editie van Tomorrowland. Maar wat mogen we dit jaar van het dancefestival verwachten? Festivalreporter Sean Vanonckelen geeft een kort overzicht.

Mis niets over Tomorrowland: lees en herlees alles in ons dossier 'AT THE FESTIVALS'.