VIDEO. Alles wat moet je weten over Burning Man, het enige festival waar geld niet telt TDS

25 augustus 2018

08u00

Bron: Kameraki 0

Het Amerikaanse festival Burning Man is een van de meest spectaculaire op aarde. Elk jaar ontstaat er een gemeenschap van 70.000 mensen in de snikhete Black Rock Desert. Geld wordt niet gebruikt. Mensen geven goederen en diensten als een ‘gift’, waarbij er niets terug wordt verwacht. Er worden ook geen acts geboekt door de organisatie, het zijn de deelnemers zelf die instaan voor entertainment. Iedereen is welkom. Mensen zijn er vrij te zijn wie ze willen zijn, wat zich ook uit in hun kleding (of het ontbreken ervan).