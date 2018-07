Verwend worden op Tomorrowland? Zo pakt Roger Van Damme het aan IDR

21 juli 2018

Vandaag viert België de Nationale Feestdag. En om dat gebeuren extra luister bij te zetten, voorzag topchef en meester-patissier Roger Van Damme (47) voor de aanwezige journalisten een heerlijk dessert. 'Ik werk samen met Miele', aldus Van Damme. 'Dit dessert is mijn culinaire interpretatie van een wasmachine.'

En Roger meent het: 'De buitenste cirkel is voor mij de deur van de wasmachine', klinkt het. 'De vulling in de cirkel is het water dat in de machine zit. De verschillende bolletjes aan de buitenkant symboliseren de was die uit de machine hangt. Ik probeer altijd een origineel concept te bedenken. Dat heb ik trouwens ook gedaan voor het 'Tomorrowland'-dessert.'

Wij kunnen alleen maar besluiten dat we ook zo'n wasmachine willen thuis.