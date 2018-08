Vergeet Werchter en Tomorrowland: Sziget in Hongarije overtroeft alles Muziek, 16 podia, circus, opera, comedy, kunst...: alles is aanwezig op een eiland in Boedapest Lilith Geeraerts

21 augustus 2018

07u56 0 Festivals Het Hongaarse Sziget Festival trekt al een paar jaar een groeiend aantal Belgen naar het gelijknamige eiland in Boedapest, met een mix van kunst, politiek, kleine ontdekkingen en grote headliners. Hoe bijzonder is dat festival nu écht?

De oermoeder van het Oost-Europese festivalcircuit vulde begin jaren 90 het gat in de markt dat de val van de Muur had achtergelaten in de cultuursector. Het eerste jaar waren er 43.000 festivalgangers en stond alleen Hongaarse muziek geprogrammeerd. De tweede editie heette Eurowoodstock, en was meteen goed voor 100.000 koppen meer.

Authenticiteit staat centraal, ook al is Sziget sinds vorig jaar voor 70 procent in handen van het Amerikaanse bedrijf Providence Equity, dat zijn festivalportefeuille de komende jaren nog wil uitbreiden. Onze gids fluistert op zachte toon dat het geen slechte zet was van Sziget om een aantal zaken uit handen te geven – niet alleen financieel, maar ook politiek.



"Niemand gaat het in zo veel woorden vertellen, maar de verkoop aan een Amerikaans bedrijf moet vooral inmenging van de regering-Orbàn voorkomen." Genoteerd.

Meer dan muziek en dronkenschap

Veel bezoekers fluisteren dat het festival de voorbije jaren te duur is geworden voor de Hongaren zelf. 325 euro is inderdaad geen mis prijskaartje, ook al krijg je in ruil wel zeven dagen festivalvertier. Meer dan de helft van de bezoekers komt uit het buitenland.



Omgekeerd exporteert het festival ideeën. Naast de muzikale podia krijgen ook circus, theater, opera en comedy een plek op het eiland, en je merkt dat heel wat festivals van bij ons nogal wat Hongaarse mosterd bij Sziget halen. Zeker als het aankomt op de belevenis náást het hoofdpodium. Al staan ook hier Kendrick Lamar en Arctic Monkeys te pronken op de affiche.



"De meeste festivals verlopen als volgt: je gaat naar een optreden, je drinkt een biertje. Je gaat naar het volgende optreden, je drinkt een biertje. Je gaat naar nog een optreden, je bent zat", zegt organisator Tamas Kadar. "Zo zit Sziget niet in elkaar."

'De meeste festivals verlopen als volgt: je gaat naar een optreden, je drinkt een biertje. Je gaat naar het volgende optreden, je drinkt een biertje. Je gaat naar nog een optreden, je bent zat. Zo zit Sziget niet in elkaar' Tamas Kadar

Hoe een dag op Sziget dan wél verloopt? Stel: je wordt wakker tussen de podia – op het eiland zet je je tentje gewoon waar het je uitkomt, zolang het niet vlak voor een podium is. Je maakt een wandeling en aanschouwt het ontwaken van de andere 'Sziticens': de uit de tipi's piepende Hongaarse haren en Britse wallen vormen een weergaloos schouwspel.

Wie sportief is aangelegd, gaat een ochtendlijk balletje schieten op het spelgedeelte van het eiland. Of je volgt in de vroegte een cursus Tibetaanse massagekunst om je chakra's te openen in de chillzone. Waarna je gaat douchen in een van de vijfhonderd met speakers uitgeruste douches.

Je ontbijt voor een prikje met Hongaars gebak, of met een smoothie om de halve liters van de vorige dag weg te spoelen. Ja, je drinkt halve liters – iets anders kun je niet krijgen, want dat is nu eenmaal de maat van de recycleerbare bekers. Maar je klaagt niet, want je betaalt er de prijs van een Belgisch pintje voor.

Vervolgens maak je een wandeling naar het strand – het weer in Oost-Europa is doorgaans beter dan hier – en je slaat een praatje met de Nederlander die naast je zijn tenen in de frisse Donau tipt. Echt zwemmen kan niet – de stroming is te sterk – dus plons je wat rond, en je bespreekt de set van de headliner van de vorige dag.



Rond de middag beginnen de eerste technoacts alweer te ronken. Gelukkig aan de andere kant van het eiland, want in je hoofd bonst de trance-act van de avond ervoor nog door waarbij je plots alle kleuren zag. Meteen ook de reden waarom je zelf een aritmische cursus pottenbakken verkiest.

Je merkt dat heel wat festivals van bij ons nogal wat Hongaarse mosterd bij Sziget halen. Zeker als het aankomt op de belevenis náást het hoofdpodium

Feestje op het toilet

De eerste hoofdact zie je tussen het vieruurtje en het avondeten op de main stage. Oscar and the Wolf, bijvoorbeeld, of een waanzinnige Lianne La Havas, die alleen met haar gitaar – en een wardrobe malfunction die velen niet onberoerd laat – de gigantische weide betovert. Met hervonden energie ga je vervolgens naar een comedyshow in de Magic Mirror-tent. Of nog beter, een workshop vogueing door LGBTQ-icoon Anthoni BC.

Tegen acht uur eet je iets – er is keuze tussen ongeveer alles – en je verteert in het gras gelijk een akoestische verrassingsset met Ed Sheeran-covers aan de ene kant en een Amerikaanse classic rock-karaoke aan de andere. Aan noise bleed – het interfereren van klanken van verschillende sets – is tussen zestien podia jammer genoeg geen ontkomen.

De lauwe halve liters in je maag manifesteren zich als een gistend gevaar, en je gaat op zoek naar de dichtstbijzijnde toiletten. Maar wanneer je de deur van een Dixie-toilet opentrekt, zit er geen pot in. Je sukkelt als Alice in Wonderland met een darmsituatie gelijkend op de boiler room door de magische poort die je net opende en vindt per toeval de veelbesproken secret party, een soort springkasteel waar maximaal vijftig festivalgangers zich smijten op The Offspring.

Hiphopbos

Tussen de obligate laatste act aan een overbevolkt hoofdpodium, en de laatste tonen van DJ Nachtmutsje, ga je oldskool feesten in wat hier in de volksmond het hiphopbos heet. En je maakt vrienden door tegen elkaar op te botsen, of vijanden door tegen de dichtstbijzijnde knapperd een oneerbaar voorstel te poneren – samen naar een lezing over het belang van goede seks?

Wij mogen dan al prat gaan op onze goede muzieksmaak, op het vlak van locatie kunnen onze festivals nog véél leren van Oost-Europa. Want niet alleen Sziget, ook Balaton Sound, Exit en Electric Castle – feest in een Transsylvanisch kasteel, iemand? – zijn goed georganiseerde parels op fabelachtige locaties.

De wei, de wereld? Soms blijven wij toch boeren.

De volgende editie van Sziget vindt plaats van 7 tot 13 augustus 2019. szigetfestival.com.