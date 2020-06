Veel belangstelling voor virtuele Tomorrowland MVO

18 juni 2020

21u39

Bron: ANP 3 Festivals Tickets voor de eerste virtuele editie van het dancefestival Tomorrowland gaan vlot de deur uit. Van een stormloop, zoals bij de normale edities, is echter geen sprake omdat er geen bezoekerslimiet is. De organisatie laat aan Belga weten dat het op enkele honderdduizenden mensen rekent.

Tijdens het digitale tweedaagse festival, dat de naam Tomorrowland Around the World draagt, treden onder anderen Afrojack, Armin van Buuren en Martin Garrix op. Ook andere top-dj’s als David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki en Tiësto zijn van de partij.

In totaal komen meer dan zestig van ‘s werelds beste artiesten uit de elektronische dansmuziek naar het festival. In een driedimensionale wereld online kunnen festivalbezoekers straks acht verschillende podia bezoeken. Ook zijn er verschillende webinars, workshops en games. Het evenement vindt plaats op 25 en 26 juli.