Twenty One Pilots: "Chris Martin heeft ooit contact opgenomen, maar ik heb hem nooit teruggebeld"

18 augustus 2019

20u51

Bron: HUMO 0 Festivals Vanavond mag Twenty One Pilots Pukkelpop 2019 afsluiten op de Main Stage. Tyler Joseph en Josh Dun zijn geen vreemden voor het festival: het is intussen de derde keer dat de alternatieve popband in Kiewit passeert. Al blijven ze allebei heel nuchter onder dat succes. “De roem heeft nog geen brokken gemaakt", vertellen ze in HUMO.

Twee jaar geleden gingen Joseph en Dun hun Grammy-award ophalen in hun boxershort. “Drie of vier jaar eerder hadden we de belofte gemaakt om in onze boxershorts het podium op te gaan als we ooit een Grammy zouden winnen – dat leek toen toch totaal onmogelijk. Belofte maakt schuld”, verklaren ze die zet. “Wij beseffen dat wij in een bevoorrechte positie zitten, maar voorts heeft ‘de roem’, als je het zo mag noemen, nog geen brokken gemaakt. We gaan altijd maar vooruit, onze bestemming is nog lang niet bereikt. Wij willen méér.”

“Het werd pas echt duidelijk dat we goed bezig waren toen we plots onze jobs konden opzeggen”, vervolgen ze. “Leven van je muziek, dat is toch de droom?” Intussen is er een en ander veranderd. “Nu is er iets meer luxe. (Pakt een appel uit een schaal) Wij krijgen gratis fruit in onze kleedkamer! En de wifi werkt! Vroeger hádden we niet eens een kleedkamer.”

De twee hebben ook fans onder de beroemdheden der aarde. “Chris Martin (de frontman van Coldplay, red.) heeft jmij ooit eens gebeld”, aldus Joseph. “Hij zei dat hij onze muziek goed vond.” “(lacht) Maar dat zei hij in een voicemailbericht, en toch heb je hem nooit teruggebeld!”, vult Dun aan. “Toen we hem later echt tegenkwamen, was hij in de war: ‘Hebben jullie mijn bericht niet gekregen?’”Joseph: “(haalt zijn schouders op) Zo ben ik. (Richt zich tot Dun) Ik bel jou toch ook zelden terug?”

Lees het hele interview met Twenty One Pilots bij HUMO. Vanavond staan ze om 22.45 uur op de Main Stage.