Twee Belgische vrouwen op het podium van legendarisch festival Coachella MVO

03 januari 2019

10u26

Bron: Twitter 0 Festivals Er staan twee Belgische namen op de affiche van Coachella dit jaar. Zowel Charlotte De Witte als Amelie Lens zullen draaien op het populaire Californische festival.

Daar spelen ze naast grote internationale namen zoals Childish Gambino, Tame Impala en Ariana Grande. Charlotte De Witte stond aanvankelijk bekend als Raving George, omdat ze vreesde dat er minder naar haar muziek geluisterd zou worden als het meteen duidelijk werd dat ze een vrouw was. Ondertussen heeft ze van haar echte naam ook haar artiestennaam gemaakt. In de U.K. wordt ze getipt als één van de jonge talenten om in de gaten te houden in 2019.

Coachella vindt plaats van vrijdag 12 april tot zondag 21 april.

Zo straf: @AmelieLens & @CharlottedWitte staan allebei op @coachella dit jaar! pic.twitter.com/6ZPWFbPaR3 stijn maris(@ stijnmaris) link