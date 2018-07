TW Classic: Nathaniel Ratecliff zaterdag grote slachtoffer van de Rode Duivels? SD

11 juli 2018

07u12 1 Festivals Zaterdag om 16u spelen de Rode Duivels de wedstrijd voor de derde plaats op het WK voetbal. Pech voor zanger Nathaniel Ratecliff (39), want zijn optreden op TW Classic start bijna gelijktijdig om 16.05u. vijf minuten eerder beginnen de Belgen de kleine finale.

Op Rock Werchter viel de impact wel mee, al was het geen cadeau voor de artiesten die tegenover de Rode Duivels geprogrammeerd stonden. Zoals Ben Howard in The Barn, Franz Ferdinand in KluB C en London Grammar op het hoofdpodium. Want zelfs wie toch voor de muziek koos, volgde de match nog wel via de smartphone of via mensen rondom.

Een cadeau zal het allerminst zijn voor Nathaniel Ratecliff. Hij treedt zaterdag gelijktijdig op tijdens de kleine finale van de Rode Duivels. Festivalorganisator Herman Schuermans: "Als de Belgen spelen tijdens het festival, zal die match uiteraard te volgen zijn. Het terrein wordt kleiner en dus zal er geen voetbal te zien zijn bij 'The Slope', ons nieuwe podium. Bij 'North West Falls' kunnen de voetballiefhebbers wel terecht. Daar zal de kleine finale integraal te volgen zijn op het grote scherm."