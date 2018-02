TW Classic maakt line-up (deels) bekend: alle bezoekers zullen 3D-bril op moeten zetten rvl

07 februari 2018

08u21

Bron: Festivals 1 Festivals De organisatie van TW Classic heeft de affiche van het één-daags festival vandaag deels bekendgemaakt. Onder meer Editors, The National, Kraftwerk 3-D en dEUS komen op zaterdag 14 juli naar het festivalpark in Werchter. Later volgen nog drie namen die de line-up compleet maken. De ticketverkoop start vrijdag 9 februari om 10 uur.

Voor Editors wordt het lang niet de eerste keer in Werchter. Na hun eerste passage in 2006 spelen ze twee jaar later het 1000ste concert in de geschiedenis van het festival. Nog twee jaar later maken ze er een hit: 'No Sound But The Wind - live at Rock Werchter 2010' wordt een gouden single en haalt de eerste plaats in de Ultratop.

Op 9 maart verschijnt hun nieuwe album 'Violence' en dat bekronen als headliner van TW Classic 2018. De groep zelf vult aan: "Editors heeft een diepe en rijke geschiedenis met het festivalpark in Werchter en we zijn absoluut verheugd om TW Classic te headlinen. En dat niet alleen om als headliner op een van onze favoriete festivalweides te spelen, maar ook om het podium met artiesten te delen die we graag zien en respecteren."

The National dan weer is een van de vaandeldragers van de Amerikaanse indierock en vooral bekend als bijzonder straffe live act. Hun jongste album ‘Sleep Well Beast’ (2017) wint een Grammy Award voor "Best Alternative Music Album".

3D-bril

Ook Kraftwerk mocht vorige maand een Grammy (Best dance/electronic album) ophalen voor hun "3-D The Catalogue", een hightech herwerking van hun albums. In 2014 haalden de Duitsers al een Lifetime Achievement Award op in LA. Terecht, want volgens heel wat kenners is hun invloed zelfs groter en zeker breder dan die van The Beatles. De electropioniers brengen hun 3D-show naar TW Classic. Een uniek concert. En niet alleen omdat elke festivalbezoeker een 3D bril zal opzetten. Een 3D-concert is 'Gesamtkunstwerk', een waar samenkomen van muziek en performancekunst.

dEUS is een cruciale groep. Het beste wat de Belgische popmuziek ooit is overkomen. Om wat ze presteert, om het geloof dat ze heeft verspreid. dEUS tekende als eerste Belgische rockgroep een contract bij een grote Britse platenfirma. De groep stond als eerste op grote buitenlandse festivals. De vijf van Antwerpen keren na een onderbreking van anderhalf jaar terug voor een grote viering op vertrouwd terrein. Met nieuwe gitarist Bruno De Groote.

TW Classic bracht in eerdere edities al namen als The Rolling Stones, The Police, Elton John, Robbie Williams, Bruce Springsteen & The E Street Band en Guns N' Roses naar België. TW Classic 2018 vindt op zaterdag 14 juli plaats in het Festivalpark in Werchter. Tickets voor zijn te koop via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. Een ticket voor TW Classic 2017 kost 82 euro (inclusief servicekosten en mobiliteitsbijdrage) in voorverkoop.