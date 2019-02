Triggerfinger, Arsenal en Novastar maken affiche Werchter Boutique compleet TK

26 februari 2019

08u48

Bron: Belga 0 Festivals De namen voor Werchter Boutique 2019 zijn allemaal bekend. Triggerfinger & guests, The Pretenders, Arsenal en Novastar vervolledigen de line-up. Fleetwood Mac en Snow Patrol waren al aangekondigd voor het dagfestival, dat op zaterdag 8 juni plaatsvindt in het Festivalpark in Werchter.

Novastar, al een kleine kwarteeuw één van de succesvolste Belgische artiesten, opent Werchter Boutique. Headliner is Fleetwood Mac, die dit jaar 50 kaarsjes uitblaast. Snow Patrol viert dan weer zijn 25ste verjaardag. En ook voor Triggerfinger is 2019 een bijzonder jaar: het trio bestaat 20 jaar en dat wordt gevierd met bijzondere jubileumconcerten.

Ook nieuw op de affiche: The Pretenders. De band van Chrissie Hynde is het prototype van de hitgevoelige rockband. Werchter en The Pretenders hebben een bijzondere band, en dat is niet anders voor Arsenal.

Tickets voor Werchter Boutique 2019 zijn te koop via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. Een gewoon ticket kost 92 euro, inclusief servicekosten en mobiliteitsbijdrage.