Traditioneel vuurwerk na slotconcert Rock Werchter zal voor het eerst geluidsarm zijn MVO

30 juni 2019

17u56

Bron: Belga 0 Festivals Het vuurwerk dat Rock Werchter traditioneel net na het slotconcert afsteekt zal voor het eerst in de geschiedenis van het festival geluidsarm zijn. Dat heeft burgemeester Jelle Wouters (CD&V) van Rotselaar zondag bekendgemaakt. “Hoe men het technisch doet weet ik niet, maar het wordt een echt vuurwerk zonder knallen”, aldus Wouters.

Het Vlaams Parlement keurde op 3 april op voorstel van minister Ben Weyts, onder meer bevoegd voor dierenwelzijn, een verbod goed op het afsteken van vuurwerk omwille van de nefaste gevolgen voor dieren. Gemeenten kunnen wel afwijken van de algemene regel en dit toch toelaten maar dan enkel op bepaalde plaatsen en momenten.

“We hebben na overleg met de festivalorganisatoren overeengekomen om het vuurwerk voor het eerst geluidsarm te houden. De reden is dat de Werchterse festivalweide zich situeert in een gebied met heel wat bossen en weiden en dus in een zone waar ook heel wat dieren aanwezig zijn”, aldus Jelle Wouters.