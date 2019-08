Totaal onbekende Ruby Grace (21) trapt Pukkelpop op gang: "Show is belangrijker dan zang, toch?" DBJ

16 augustus 2019

00u00 1 Festivals Met Pukkelpop startte gisteren het laatste grote festival van de zomer. Om de 34ste editie te openen deed de organisatie geen beroep op grote kleppers: die eer lag in de frêle handjes van de compleet onbekende Ruby Grace (21), die de avond van haar leven beleefde. "Ik bestierf het van de zenuwen."

Niet in de reusachtige tenten van de Dance Hall of de Boiler Room werd Pukkelpop gisteren op gang getrapt, wel in de intiemere Club. Op het podium stond Ruby Grace, een Hasselts meisje met een diepe stem als die van Amy Winehouse, overgoten met een flinke geut elektronica. Ze speelde er één van haar allereerste shows ooit. "Ik kan het nog altijd niet geloven", glundert Ruby meteen na de show. "Vorig jaar stond ik hier nog gewoon met mijn vrienden en nu dit... De hele dag had ik helemaal geen last van zenuwen, maar drie minuten voor de show bestierf ik het echt. Na enkele minuten probeerde ik gewoon te genieten."

En nu: beroemd worden

De plannen van Grace, die op andere dagen door het leven gaat als Louise Vannoppen, zijn duidelijk. "Ik wil gewoon wereldberoemd worden", grijnst ze.

Louise is een opvallende verschijning. Met haar blonde carré huppelde ze in haar witte olifantenbroek, witte Buffalo's en witroos topje als een jong veulen over het podium. "Van mijn performance ben ik echt tevreden, maar ik moet eerlijk toegeven dat mijn zang hier en daar beter kon. Ik had nochtans niets aan het toeval overgelaten. Ik heb een zangcoach opgezocht en ben weken op voorhand beginnen joggen om fit te zijn voor Pukkelpop. Maar eigenlijk vind ik vooral een show geven belangrijk, dat doet mijn grote idool Britney Spears ook altijd."

Veel Belgen

De openingsavond kleurde, net zoals vorig jaar, bijna helemaal Belgisch. Van de twintig geprogrammeerde bands kwamen er achttien uit ons land. Onder meer The Van Jets, Black Box Revelation en SONS speelden een loeiharde set en in feesttent Boiler Room stonden er tot in de vroege uurtjes Belgische dj's geprogrammeerd.