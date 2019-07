Zo ziet de Main Stage van Tomorrowland eruit SD

19 juli 2019

13u46 9

Zonet is in Boom dancefestival Tomorrowland gestart. Het festivalterrein is elk jaar tot in de puntjes versierd, met als hoogtepunt de Main Stage. Voor de vijftiende editie zitten er dit jaar allerlei herinneringen van de voorbije jaren in verwerkt. Het podium is een heuse bibliotheek met allerlei boeken die verwijzen naar vorige thema’s, zoals bijvoorbeeld ‘Amicorum Spectaculum’ uit 2017. Er is ook een eerbetoon voor de overleden dj Avicii.