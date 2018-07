Zo was het feestje op de party flight van Tomorrowland Stijn Defoirdt

19 juli 2018

10u56

Bron: VTM Nieuws 1 Tomorrowland Voor zo’n 180 feestvierders begon het festival Tomorrowland gisteren al. Niet in de Schorre in Boom, maar in een speciale party flight van Brussels Airlines vanuit Ibiza naar ons land. Neonlichten, luide beats, … alles erop en eraan om er een zot feestje van te maken in de lucht.

De reizigers die gisteren het vliegtuig namen vanuit Ibiza hadden geluk. Ze kregen het speciale Tomorrowlandvliegtuig van Brussels Airlines. Een Airbus die twee jaar geleden volledig in het thema van het dancefestival in Boom gespoten werd.

In de handbagageruimte van het vliegtuig zitten boksen, om de beats extra luid te doen klinken. Het vliegtuig is ook uitgerust met speciale ledverlichting en vooraan staat een dj die voor de nodige sfeer moest zorgen. Gisteren slaagde Lady S erin om de reizigers helemaal gek te maken. Voor de gelegenheid maakte chef en patissier Roger van Damme Belgische wafels.

Blijven zitten, aub

Die feestvierders mogen wel niet rechtstaan en moeten dus al zittend feesten. Geen gemakkelijke opdracht en dus neemt Brussels Airlines twee extra personeelsleden mee die iedereen op hun plaats moeten houden. Tijdens de feestvlucht van gisteren hadden ze alleszins hun handen vol, want ondanks het ‘fasten seatbelt’-symbool sprongen heel wat mensen rond in het vliegtuig.

In totaal reizen meer dan 11.500 mensen met het vliegtuig naar Tomorrowland. De meeste reizigers in dit vliegtuig hebben de party flight dan ook gekregen in een reispakket. Ze bezoeken eerst enkele andere Europese steden en zakken daarna af naar Tomorrowland. Enkel een ticketje kopen voor zo’n party flight gaat dus niet. Afhankelijk van het aantal locaties dat je op je rondreis aandoet, betaal je voor het pakket zo’n 2.500 euro.