Zet je schrap: op deze dag gaat de ticketverkoop van Tomorrowland van start DBJ

Fans van Tomorrowland duiden 9 januari best met stip aan in hun agenda, want dan start de pre-registratie van het dancefestival. De festivalfans komen dan in een groep terecht van waaruit je op 20 januari, 27 januari en 3 februari tickets kan bestellen, telkens om 17u. Het thema is nog het mysterieuze "The Story of Planaxis". Wordt ongetwijfeld vervolgd...

