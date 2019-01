Zaterdag start de Belgische voorverkoop voor Tomorrowland 2019: zo bemachtig jij een ticket kg

23 januari 2019

18u31

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 59 Tomorrowland Het is binnenkort weer zover: deze zaterdag om 11 uur start de Belgische voorverkoop van tickets voor Tomorrowland 2019. Naar verwachting zullen de 200.0000 beschikbare kaartjes weer de deur uitvliegen. Hieronder wat je moet weten over de verkoop én vijf tips om een ticket te bemachtigen.

Tomorrowland is aan zijn vijftiende editie toe. Het wereldberoemde festival in Boom wordt zoals gewoonlijk opgedeeld in twee weekends en vindt dit jaar plaats op 19 t.e.m. 21 juli en 26 t.e.m. 28 juli. Als je erbij wilt zijn, dan kan je je kans wagen op de eerste voorverkoop voor inwoners van België: nu zaterdag om 11 uur.



Waarom zou je deelnemen aan de voorverkoop? Om te beginnen is dit verkoopmoment exclusief gereserveerd voor mensen in België. Dat betekent dat je iets meer kans hebt op een ticket. Later op de dag wordt een wereldwijde pre-sale georganiseerd en een week later volgt de officiële start van de verkoop.



Daarnaast zijn de tickets tijdens de voorverkoop een stukje goedkoper. Voor een basisdagticket tel je deze zaterdag 105,5 euro neer in plaats van 109 euro. Voor een ‘Pleasure Day Pass’ loopt dat verschil op tot ruim 20 euro: je betaalt zaterdag slechts 148,5 euro in plaats van 170 euro.



Hieronder alle ticketformules waaruit je kan kiezen:

Day Pass (dagticket): 105,5 euro



Pleasure Day Pass (dagticket + toegang tot drie verschillende comfortzones): 148,5 euro



Comfort Day Pass (dagticket + toegang tot VIP-zone aan Mainstage en vier andere stages): 190 euro





Full Madness Pass (combiticket): 249 euro



Full Madness Comfort Pass (combiticket + toegang tot VIP-zone aan Mainstage en vier andere stages): 440 euro

Bij de ticketprijzen moet je wel nog de kosten van een Treasure Case tellen, het doosje waarin je festivalbandje arriveert. Daarvoor betaal je nog 11,5 euro. Ook de camping is niet inbegrepen in bovenstaande tickets. Daarvoor kan je een Dreamville-pakket kopen bestaande uit een festival- en campingticket. Voor een gewoon campingarrangement tel je in de pre-sale 72 euro neer per persoon (en niet per tent). Je kan natuurlijk ook kiezen voor één van de meer luxueuze opties, zoals een ‘DreamLodge’ of een heuse ‘Mansion’. Hier vind je alle formules op een rij.

Line-up

Er worden ruim duizend artiesten verwacht op het festival, maar die zijn tot nu toe nog niet bekendgemaakt. Wel onthulde de organisatie al veertien ‘stage hosts’. Een overzicht:

Epic Holo Show bij Eric Prydz

Nina Kraviz

Shaqs Fun House

Oscar & The Wolf presents Infinity

Gianlucca Vacchi

Claude Vonstroke - Dirtybird Podium

Tale of Us present Afterlife

Carl Cox invites Space Ibiza

Hexagon

Q-Dance

Belgische Beats

Psy Trance by Alteza Records

Generation Smash

Paul Van Dyk

Zo bemachtig jij een ticket

Niet iedereen bemachtigt echter een ticket tijdens de voorverkoop. De toegangskaartjes zijn traditioneel al na een klein uurtje uitverkocht, waarbij de gelukkige kopers doorgaans al vanaf minuut één in de virtuele wachtrij staan. Volgens woordvoerster Debby Willemsen zijn er wel enkele dingen die je kan doen om je kans te vergroten. Ze geeft vijf tips mee.

1. Registreer en activeer je account

Het allerbelangrijkste wat je kan doen om ook maar kans te maken op een ticket, is eerst een account aanmaken op de website van Tomorrowland, vertelt Willemsen. Tijdens het aanmaken van je account kan je je registreren voor de voorverkoop. Dat kan nog tot 25 januari om 20 uur. “Zorg er zeker ook voor dat je je account activeert”, voegt ze toe. Zonder activatie word je niet geregistreerd, en kan je dus ook niet deelnemen aan de verkoop.

2. Kies op voorhand je ticket (en voorzie een plan B!)

Zorg dat je op voorhand al hebt beslist welk pakket je wilt kopen. Bekijk alle verschillende formules zodat je in alle haast niet per ongeluk het verkeerde ticket selecteert. “Ook een goed idee: spreek met je vrienden een ‘plan B’ af. Stel dat jouw pakket net is uitverkocht, dan kan het handig zijn om al een tweede optie achter de hand te houden”, aldus Willemsen.

3. Wees op tijd

Het ligt voor de hand natuurlijk, maar toch: wees op tijd. Ga iets voor 11 uur al klaarzitten voor je pc en zorg dat je ingelogd bent op de Tomorrowland-website. Stel desnoods een alarm in op je smartphone voor het geval je de tijd uit het oog verliest.

4. Check niet alleen je saldo, maar ook je limiet

Bereid je goed voor op de betaling van je tickets. Leg bijvoorbeeld je bankkaart en kaartlezer naast je klaar en check of er genoeg geld op je rekening staat. “Nog een goede tip: controleer niet alleen je saldo, maar ook of je bank een limiet zet op betalingen”, raadt Willemsen aan. Dat is vooral nuttig als je ook voor vrienden bestelt: één pakket zal je nog wel kunnen betalen, maar mogelijk stuit je op de limieten van je bank als je meerdere pakketten in één keer koopt.

5. Vernieuw nooit de pagina

Stel dat het dan zover is en je in de wachtrij zit om je ticket te kopen, vernieuw dan zeker niet de pagina. Dan bestaat de kans immers dat je uit de rij vliegt en op de laatste plaats belandt. Blijf gewoon rustig je beurt afwachten.

Of probeer het later nog eens

En verlies vooral niet de moed indien het dan toch niet meteen lukt om een ticket te kopen: er komen nog kansen. Op zaterdag 26 januari om 17 uur volgt er nog een tweede voorverkoop die wereldwijd toegankelijk is en op 2 februari om 17 uur staat het algemene verkoopmoment gepland.

Bekijk ook: