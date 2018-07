Wist jij dat Hollywoodacteur Idris Elba naar Tomorrowland komt als dj? SD

25 juli 2018

14u27

Bron: Kameraki 0

We kennen Idris Elba allemaal als een succesvol acteur met glansrollen in onder meer 'Avengers', 'Thor' en 'Luther'. Maar wist je ook dat hij dj is? De 45-jarige ster maakt zondag zijn opwachting op Tomorrowland.