Wintereditie van Tomorrowland verwelkomt eerste skiërs kv

09 maart 2019

05u22

Bron: Belga 0 Tomorrowland In het Franse wintersportoord Alpe d'Huez begint vandaag de eerste editie van Tomorrowland Winter. De wintereditie van het populaire Belgische dancefestival verwacht in totaal 25.000 bezoekers. De hoofdbrok van het festival staat van dinsdag tot vrijdag gepland, maar meer dan de helft van de bezoekers komt nu al eerst enkele dagen skiën en genieten van randanimatie. Zowat dertig procent van de festivalgangers zijn Belgen.

Een eerste editie brengt steeds de nodige spanning mee voor de organisatoren en dat is bij Tomorrowland Winter niet anders. Zo valt het af te wachten hoe de weersomstandigheden zullen zijn. Tijdens de voorbereiding scheurde er al een stuk zeil van een van de festivaltenten. "Maar dat was slechts een decoratief stuk van de voortent en intussen is dat al weer hersteld en gekeurd", zegt woordvoerster Debby Wilmsen. "Momenteel is het echt prachtig zonnig weer. Voor volgende week wordt er wel sneeuw verwacht maar voorspellingen doen in de bergen is altijd moeilijk. Ons event control center, mét weerman, houdt alles in de gaten. De bezoekers zullen ook sowieso wel weten dat ze zich op een dergelijke locatie best warm kleden."

Ook op vlak van mobiliteit is het afwachten of alles vlot zal verlopen. "We vermoeden dat de mensen hier meer verspreid gaan toekomen dan bij Tomorrowland, omdat ze werkelijk vanuit alle richtingen naar hier komen, met eigen vervoer of in bussen", zegt Wilmsen. "Er worden ook enkele 'party flights' ingelegd tussen Brussel en Grenoble.”



Op de affiche van Tomorrowland Winter staan onder meer Paul Kalkbrenner, Armin van Buuren, Netsky, Martin Garrix, Lost Frequencies en Martin Solveig. Er komen meer dan 100 dj's langs, verspreid over acht podia.