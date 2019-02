VIDEO. Tomorrowland Winter lost eerste veelbelovende beelden TDS

14 februari 2019

Volgende maand trekt Tomorrowland naar de Franse Alpen. Het volledige wintersportgebied ‘Alpe d’Huez Grand Domaine Ski’ zal van 13 tot en met 15 maart omgetoverd worden tot een fantasiewereld voor ruim 30.000 muziekliefhebbers van over de hele wereld. De trouwe TML-ganger mag zich aan de gekende succesformule verwachten: verschillende podia, waaronder een spectaculaire mainstage aan de voet van de pistes. De bekendste dj’s ter wereld. Extra aandacht voor lekker eten en drinken, soms op de meest verrassende plekken. En dat alles overgoten met de decoratie, magie en sfeer die eigen zijn aan Tomorrowland. Thema: ‘The Hymn of the frozen Lotus’.