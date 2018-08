VIDEO. Oma van dj Afrojack op Tomorrowland gaat viraal TDS

05 augustus 2018

18u23

Bron: AD 0 Tomorrowland Afrojack krijgt iedereen in beweging, jong én oud. Ook zijn bloedeigen grootmoeder, blijkt uit deze beelden die de dj vandaag plaatste op Instagram. "Muziek voor alle leeftijden", schrijft hij bij de beelden.

De geroemde dj en producer, geboren als Nick van de Wall, stond afgelopen weekend op het hoofdpodium van het festival Tomorrowland in Boom. Oma was ook van de partij. Niet alleen gaat ze moeiteloos op in de swingende menigte, ze zingt even makkelijk en enthousiast mee met, in dit geval, haar kleinzoons hit 'Ten Feet Tall'.

De DJ heeft een zeer goede band met zijn oma. Eerder vertelde hij in het blad Rolling Stone dat hij het belangrijk vindt om muziek te maken die ook zijn oma begrijpt en zou luisteren. Om die reden neemt Afrojack haar geregeld mee naar optredens.

Music for all ages!! (This is my grandma at @tomorrowland ) 🔥🔥🔥 Een foto die is geplaatst door null (@afrojack) op 05 aug 2018 om 01:17 CEST

