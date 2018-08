Vanaf 17u kan je je registreren voor de wintereditie van Tomorrowland DBJ

03 augustus 2018

Vanaf vandaag kan je je registreren om een ticket te kopen voor de wintereditie van Tomorrowland. De tickets zelf zullen op 8 september (voor de 7-daagse) en 15 september (voor de 4-daagse) worden verkocht.

30.000 tickets zijn er in totaal beschikbaar voor de winteredtie van Tomorrowland in Alpe d'Huez. Als bezoeker heb je keuze tussen een arrangement voor vier of zeven dagen, met daarin uiteraard toegang tot Tomorrowland Winter. De eerste formule start vanaf 685 euro, de tweede vanaf 825 euro. Voor die prijs is ook het verblijf geregeld, net als een lift- en skipas voor vier dagen.

Tijdens Tomorrowland Winter zullen alleen festivalgangers toegang hebben tot het skigebied. Niet-skiërs moeten overigens niet ongerust zijn: haast alle festivallocaties zullen ook te voet bereikbaar zijn.

Alpe d’Huez Grand Domaine Ski behoort tot de beste skigebieden ter wereld en ontving vorig jaar nog de prijs voor ‘beste skistation van Europa’. Dankzij de 300 dagen zon per jaar heeft het gebied ook de bijnaam ‘Ile au Soleil’. Het dorpje Alpe d’Huez wordt de uitvalsbasis voor het festival.

De trouwe TML-ganger mag zich aan de gekende succesformule verwachten: verschillende podia, waaronder een spectaculaire mainstage aan de voet van de pistes. De bekendste dj’s ter wereld. Extra aandacht voor lekker eten en drinken, soms op de meest verrassende plekken. En dat alles overgoten met de decoratie, magie en sfeer die eigen zijn aan Tomorrowland.