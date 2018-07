Topacteur Idris Elba smijt zich volledig op Tomorrowland TDS

30 juli 2018

00u00 0 Tomorrowland Ook de Britse acteur Idris Elba (45), bekend van onder meer 'Luther', 'The Wire' en 'Avengers', speelde gisteren een dj-set op de planken van The Core.

Niet veel mensen weten dat Idris naast acteur ook muzikant en dj is. Hij draait vooral house, iets waar hij al mee bezig was van voor zijn doorbraak als acteur. De Brit haalde het onderste uit de kan tijdens zijn anderhalf uur draaien. En het moet gezegd: Elba - die overigens ook al jaren getipt wordt als dé opvolger van Daniel Craig om James Bond te spelen - kreeg iedereen zonder veel moeite in een uitbundige feeststemming.