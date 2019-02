Tomorrowland wordt 15 jaar en viert dat met eigen radiostation TOPDJ STEVE AOKI GAAT DE LUCHT IN OM ZENDER TE LANCEREN Melissa Van Ostaeyen

18 februari 2019

05u23 0 Tomorrowland Als Tomorrowland jarig is, is the sky the limit - letterlijk, zelfs. Vandaag stapt dj Steve Aoki in Boom in een luchtballon om de aftrap te geven voor Tomorrowland One World Radio, een gloednieuw radiostation met exclusieve mixes, nieuwe tracks en de beste hits uit 15 jaar Tomorrowland.

15 jaar Tomorrowland, dat kan de festivalorganisatie niet onopgemerkt laten voorbijgaan. De verjaardagseditie in de zomer wordt “magischer dan ooit”, begin maart is er de eerste wintereditie in Alpe D’Huez, en vandaag lanceren ze dus een gloednieuw digitaal radioplatform. Vanaf 13 uur kan je luisteren naar Tomorrowland One World Radio, 24/24 en 7/7. De Amerikaanse top-dj Steve Aoki gaat dan boven de ‘holy grounds’ van De Schorre in Boom letterlijk en figuurlijk ‘on air’: hij zal de allereerste set draaien vanuit de Zephyr, de luchtballon in de vorm van het Tomorrowland-icoon. “Ik heb al op ontzettend gekke locaties dj-sets gedraaid, maar vanuit een heteluchtballon: da’s een primeur”, klinkt het. “Mijn set is te horen op Tomorrowland One World Radio, maar je zal hem ook online kunnen herbeluisteren.”

Tal van artiesten maken deel uit van het platform door exclusieve mixes te maken, nieuwe tracks te releasen en eigen shows te presenteren. Zo trapt de Nederlandse dj Armin Van Buuren telkens het weekend op gang met een ‘weekendmix’ op vrijdag. “Naast dj’en en optreden maak ik ontzettend graag radio”, aldus Van Buuren. “Tijdens de Winter Music Conference in Miami heb ik al meermaals de award voor ‘Best Mix Radio Show’ gekregen. Ik zal deze zomer trouwens ook opnieuw een eigen stage hosten op Tomorrowland. Ik heb al enkele keren live radio gemaakt vanop het festival. Heel fijn dat ik nu ook elke vrijdag te horen zal zijn.”

Tomorrowland Miljoenen luisteraars

De Australische dj-zussen Nervo presenteren The One World Radio Top 30: elk weekend krijg je een overzicht van de dertig populairste dancehits, gekozen door de ‘People of Tomorrow’ zelf.

“Tomorrowland One World Radio is een enorm belangrijk project voor ons festival”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen. “Tijdens de festivalweekends stemmen miljoenen mensen uit de hele wereld af op onze livestream -en die cijfers stijgen elk jaar. Met dit project zorgen we voortaan voor een dagelijkse connectie met de Tomorrowlandcommunity en dat doen we met een programma- en muziekschema dat aangepast is aan het ritme van de dag. Met unieke content en mixes die je nergens anders hoort, gecombineerd met de allerbeste momenten uit vijftien jaar Tomorrowlandgeschiedenis.”

Luisteren naar ‘the sound of the festival’ op Tomorrowland One World Radio kan vanaf vandaag via de nieuwe app van Tomorrowland en op Tomorrowland.com. Of in Vlaanderen en Brussel via DAB+, maar dat enkel tussen 28 februari tot 31 augustus.