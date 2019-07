Tomorrowland viert vijftiende verjaardag met verbluffend vuurwerk DVDE CDB IVI

22 juli 2019

01u06 0

Dancefestival Tomorrowland heeft haar eerste weekend afgesloten met een gigantisch vuurwerk. Daarvoor vond nog een fantastische dj-set plaats op de Main Stage van Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Lost Frequencies en Afrojack. Volgende week volgt het tweede festivalweekend. In totaal zakken jaarlijks zo’n 400.000 mensen af naar De Schorre in Boom.