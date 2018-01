Tomorrowland-tickets voor driedubbele van de prijs op zwarte markt amper 1 dag na start officiële ticketverkoop SI

28 januari 2018

14u21

Bron: VTM NIEUWS 79 Tomorrowland Amper één dag nadat de officiële ticket-verkoop van start ging, duiken er op tweedehandssites al tickets voor Tomorrowland op, soms tot drie keer zo duur. VTM Nieuws nam contact op met een aantal van die verkopers. Die wilden de tickets niet aan de officiële prijs verkopen en zijn dus in principe strafbaar.

VTM Nieuws vond een Full Madness Comfort Pass op een doorverkoopsite. Officieel kost zo een pas 380 euro, maar de verkoper vraagt er 860 euro voor. Dat is maar liefst 480 euro meer.

Ook op 2dehands.be vond VTM Nieuws een verkoper. Die meldt dat de "prijs overeen te komen" is. Wanneer VTM Nieuws de officiële prijs biedt, krijgen ze een duidelijke njet.

Strafbaar

Volgens de wet is het doorverkopen van tickets niet strafbaar. Het vragen van een meerprijs is dat echter wel. 2ehands.be meldt dat de boetes daarvoor kunnen oplopen tot 60.000 euro.

"Die lopen het gevaar beboet te worden", zegt Petra Baeck, woordvoerder van 2dehands.be aan VTM Nieuws. "Wij werken daarvoor samen met de Overheidsdienst Economie, die ons na afloop vaak een lijst stuurt met de vraag kan u gegevens doorsturen van deze gebruikers die mogelijk tickets op een illegale manier hebben doorverkocht."

Week speling

Om fraude te voorkomen heeft de Tomorrowland-organisatie een regeling getroffen waarbij het ticket gekoppeld moet worden aan de identiteitskaart van de koper. Het probleem is dat die koppeling pas mogelijk is wanneer de officiële verkoop afgelopen is en dat is pas over een week. Tot dan kan een ticket in principe dus gewisseld worden van eigenaar. De organisatie geeft aan dat ze die week speling voorzien voor mensen die teveel tickets kochten, omdat dat vaak gebeurt.