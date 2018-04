Tomorrowland-stunt! Paul Kalkbrenner speelt voor een lege Schorre in Boom: "Zo vreemd. Er was echt niémand" Jacob De Bruyne

12 april 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tomorrowland Nog honderd dagen en Tomorrowland gaat weer van start in Boom. Hét moment om met een stunt te komen, dachten ze bij de organisatie. En dus werd wereldster Paul Kalkbrenner overgevlogen vanuit Berlijn voor een speciale set in De Schorre — zonder publiek. "Eén van de vreemdste optredens die ik ooit deed."

Daar stond hij dan, op de ‘One World’-brug in De Schorre. De lucht was grijs, het ­miezerde een beetje en op het hele ­domein was geen levende ziel te bespeuren. Paul Kalkbrenner (40) zette z’n hoofdtelefoon op en speelde — als ultieme verrassing — een dj-set van 45 minuten. Over honderd dagen gaat het eerste weekend van Tomorrowland van start, en dat mocht niet onopgemerkt voorbij gaan. "Het was een heel vreemde ervaring", vertelt het Duitse technofenomeen over z’n eenzame optreden. "Er was werkelijk ­niémand. Het voelde alsof ik in mijn eentje thuis stond te oefenen. Maar met dat ­verschil dat er in dat kleine uur meer dan een miljoen mensen hebben gekeken via ­Facebook Live." Voor de liefhebbers: Paul begon met z’n bekende hit ‘Sky and Sand’ uit 2008, die hij samen met z’n broer Fritz ­uitbracht, en eindigde met ‘Part Six’.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN