Tomorrowland start met eerste ronde ticketverkoop SI

21 januari 2018

18u57

Bron: Belga 0 Tomorrowland Sinds gisteren is de organisatie van Tomorrowland gestart met de de verkoop van haar arrangementen. Ook de buren van het dancefestival in Boom kunnen al hun ticket kopen. De komende weken volgt de reguliere ticketverkoop voor het twee weekends durende festival.

In de weekends van 20 en 27 juli vindt opnieuw het dancefestival Tomorrowland plaats. Naar schatting 400.000 mensen uit alle windstreken zakken dan af naar het provinciaal domein De Schorre in Boom.

Sinds 9 januari konden festivalgangers zich registreren om toegang te hebben tot de ticketverkoop. Zaterdag omstreeks 17.00 uur startte de verkoop van 'Global Journeys', arrangementen met vlucht/trein/bus, verblijf in een hotel/hostel en toegang tot het festival in één pakket. Sommige formules voorzien ook een rondreis door België of Europa.

"Alles verloopt goed, we zitten voor de Global Journeys nu al aan 60 procent van de tickets. Dat is echt wel goed", zegt woordvoerder Debby Wilmsen. De arrangementen verkopen volgens haar gewoonlijk niet meteen uit, onder meer omdat bezoekers bijvoorbeeld nog een visum of paspoort moeten regelen.

Grote ticketverkoop start volgende zaterdag

Er is ook al begonnen met de verkoop voor de buren van Tomorrowland. "1.500 tickets per gemeente - met korting - voor bewoners van Rumst en Boom gingen al de deur uit. Tot maandagavond kunnen alle andere inwoners uit Boom en Rumst - tegen de normale prijs - gegarandeerd een ticket bemachtigen. Vanaf morgen is er per gemeente uit de Rupelstreek een beperkt aantal tickets beschikbaar", aldus Wilmsen nog.

De grote ticketvoorverkoop start volgende zaterdag, om 11.00 uur voor de Belgen, vanaf 17.00 uur wereldwijd. De reguliere wereldwijde verkoop start op 3 februari.

De organisatie geeft per nationaliteit de twintig eerste geregistreerden de mogelijkheid om net iets eerder een ticket te kopen.