Tomorrowland neemt bijkomende maatregelen tegen de hitte DBJ

26 juli 2018

07u48

Bron: atv 0 Tomorrowland Vrijdag en zaterdag wordt het warmer dan 35 graden en dus neemt Tomorrowland extra maatregelen. Extra brandweer zal worden ingezet, maar er worden ook parasols uitgedeeld.

"We hebben extra schaduwplaatsen gecreëerd in Dreamville en we zorgen voor extra verkoeling in de tenten en op de podia", zegt Debby Willems van Tomorrowland. "We delen ook parasols uit op het fesitval en hebben voldoende water en zonnecrème voorzien, maar we vragen ook aan de festivalgangers om zelf een kitje mee te nemen." Bezoekers mogen een tube van 100ml zonnecrème meenemen en dat wordt aangeraden. Voor de rest wordt een matiging van alcoholgebruik aangeraden en is er een zero tolerantie wat drugs betreft.

Vorig weekend werden de manschappen van de brandweer op het festival nog verdubbeld omwille van het verhoogde brandgevaar. Bovendien is het niet zeker of er komend weekend elke avond vuurwerk zal zijn. De brandweer moet daarvoor haar toestemming geven en doet dat alleen als de vuurwerkshow veilig kan verlopen.