Tomorrowland en fans eren Avicii met monument, veel liefde en muziek

20 juli 2018

15u46 18 Tomorrowland Dé grote afwezige op Tomorrowland dit jaar, is uiteraard de overleden top-dj Avicii. Om aan te tonen dat het festival hem nog lang niet vergeten is, kreeg hij zijn eigen kleine monument op het festivalterrein.

Deze keer geen draaitafel, maar een set klassieke instrumenten bij de plaque die aan Avicii is opgedragen. Twee jongedames spelen zijn grootste hits. Op het momument zelfs staat 'forever in our hearts', of 'voor altijd in onze harten' te lezen.

Avicii was een populaire Zweedse dj die zelf al verschillende keren op Tomorrowland stond. Zijn bekendste hits waren 'Levels', 'Wake Me Up' en 'Hey Brother'. Hij overleed op 20 april dit jaar in Oman.