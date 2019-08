Tomorrowland duikt in het rood SPS

14 augustus 2019

16u50

Bron: De Tijd 12 Tomorrowland Het bedrijf achter Tomorrowland sluit 2018 af met 5 miljoen euro verlies ondanks een gestegen omzet. Dat schrijft De Tijd. Volgens de krant is het verlies onder meer te wijten aan hogere belastingen.

De vennootschap WeAreOne.World achter het evenement boekte vorig jaar 106,2 miljoen euro omzet, blijkt uit de begin deze maand vrijgegeven jaarrekening. De omzet kwam licht hoger uit dan de 104,7 miljoen van het jaar ervoor. Toch sluit het bedrijf 2018 af met een verlies van 5 miljoen euro tegenover een even grote winst het jaar ervoor.

Daar zijn meerdere redenen voor, zoals een stijging van de onkosten, maar volgens De Tijd vallen vooral de hogere belastingen op. De jaarrekening heeft het over een ‘globale regeling’ met de fiscus naar aanleiding van een fiscale controle over de voorbije boekjaren. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel die regeling het bedrijf precies kost. Volgens het management werd het verlies aangezuiverd door de reserves van 11,7 miljoen euro aan te spreken.