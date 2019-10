Tomorrowland dit jaar voor het eerst (en laatst) in Nederland TDS

17 oktober 2019

17u32

Bron: ANP 6 Tomorrowland Dancefestival Tomorrowland maakt dit jaar ook deel uit van het Amsterdam Dance Event (ADE). Donderdag en vrijdag wordt direct de vijftiende verjaardag van het festival gevierd met twee spectaculaire shows in de Ziggo Dome in de Nederlandse hoofdstad.

“Het is echt heel bijzonder”, laat mede-organisator Paul Brouwer van Fourmation Entertainment weten aan BuzzE. “Het is de eerste en waarschijnlijk ook meteen de laatste keer dat Tomorrowland in Nederland is. Tenzij het over 15 jaar weer gevierd wordt in Amsterdam”, lacht hij.

Dat de verjaardag van Tomorrowland deels in Amsterdam wordt gevierd is geen toeval. “Het past natuurlijk heel goed bij het Amsterdam Dance Event. Als je iets doet, moet je het hier doen. Het is een van de grootste dance-evenementen ter wereld.”

Beleving

Namen als Armin van Buuren, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Tiësto en Steve Aoki betreden in slechts drie uur tijd het podium in Amsterdam om de bezoeker mee terug te nemen naar hun favoriete Tomorrowland-moment. Daarbij worden ze ondersteund door een orkest. “Bijna de hele top tien van de wereld is er”, klinkt het. “Het is ongekend groot.”

De organisatie probeert zo een klein beetje het gevoel van Tomorrowland naar Amsterdam te krijgen. Want de echte beleving tijdens het festival in Boom is natuurlijk heel anders, benadrukt Brouwer. “Het valt eigenlijk niet te vergelijken. Daarvoor moet je toch écht naar België.”