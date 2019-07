Terwijl Eric Prydz in futuristische hemelbol voor wereldpremière zorgt, houdt Zweeds mysterie Tomorrowland in de ban ODBS

20 juli 2019

08u36 0 Tomorrowland 15 jaar Tomorrowland, dat is weer een feest dat z’n weerga niet kent. Een 2.0 versie van het boekenpodium, meer dan waarschijnlijk de meest iconische Mainstage die het festival ooit gekend heeft. Met honderden echte boeken in verwerkt, met verwijzingen allerlei naar het roemrijke verleden. Even verderop de Orangerie, rechtstreeks overgevlogen van Tomorrowland Winter, als nieuw landmerk. Maar ook met een groot Zweeds mysterie. Een andere Zweed, Eric Prydz, zorgde met een ongezien visueel spektakel voor dé afsluiter van de openingsdag.

Eén vraagteken houdt Tomorrowland al wekenlang, voor de echte fans zelfs al maandenlang, in de ban. Sluit Swedish House Mafia deze feesteditie af? Axwell, Sebastian Ingrosso en Steve Angello, het Zweedse supertrio dat begin 2013 uit elkaar ging, alleen maar om vorig jaar in Miami voor het eerst weer samen op te treden, gevolgd door een driedelige show in Stockholm eerder dit jaar. Lang leek het op het slechtst bewaarde publieke geheim, in de vorm van een ongevulde plek tussen 22u20 en 23u50 op de Mainstage. Terwijl het duo Axwell & Ingrosso -onder hun tweetjes maakten zij de voorbije jaren grote sier- nergens te bespeuren was. Natuurlijk zou Swedish met een onvergetelijke show 15 jaar Tomorrowland afsluiten. Geen beter tijdstip en plaats om hun reünie nog meer in de verf te zetten dan Tomorrowland, festival dat de Zweden na onder andere een legendarische show in 2010 tot sterrendom verhief. (Lees hieronder verder)

Maar de voorbije dagen gonsde het van de geruchten. Mede gevoed door de eigengereide Zweden zelf, die na Ultra Korea gisteren ook het Finse Weekend Festival afzegden. De officiële reden: problemen rond de productie “die op korte tijd niet opgelost geraken”. Heeft het te maken met rapper A$AP Rocky, met wie SHM al samenwerkte, die vastzit in Zweden? Zijn er onderlinge meningsverschillen? Omdat nieuwe muziek van SHM uitblijft? Sluit SHM alleen het tweede weekend af en niet het eerste? Dat laatste is inmiddels een zekerheid, of daar lijkt het toch op, nu de organisatie in allerijl het tot dusver lege slot ingevuld heeft met '3 Are Legend’. Dat zijn Dimitri Vegas & Like Mike plus Steve Aoki, die een eerbetoon aan 15 jaar Tomorrowland brengen. Enerzijds spijtig, want een domper op de feestvreugde voor de vele fans van SHM. Anderzijds is Tomorrowland natuurlijk zo veel groter dan (het ego van) drie Zweedse dj’s.

Zeker omdat Zweden ook zo veel meer te bieden heeft dan louter Swedish House Mafia. Er was Avicii, er is Eric Prydz. Als afsluiter van de openingsdag pakte hij uit met een wereldpremière. EPIC: Holosphere, een live productie waar het team van Prydz samen met dat van Tomorrowland twee jaar lang aan gewerkt heeft. Vergeet de confetti bommen of vuurspuwers. In de Freedom Stage pakte Prydz uit met een geheel nieuwe LED-techniek, waarbij je als het ware opgezogen werd door driedimensionale hologrammen. De dj stond zelf in een grote lichtgevende bol en dompelde de zaal onder in een nooit eerder gezien licht- en beeldspektakel. Een hemelbol met daarin maar liefst 2,4 miljoen LED’s in verwerkt. Alsof hij er een twee uur lang durende ruimtereis van maakte.

Wat het zo mogelijk nog straffer maakte: Prydz staat erop te improviseren tijdens zijn show. Probleem: vanuit dat ronddraaiende gevaarte ziet hij de duizenden voor hem slechts als schimmen, laat staan dat hij de reactie van het publiek kan opmeten. Camera’s over de mensenzee, wat de dj op een scherm naast hem te zien krijgt, moeten dat euvel verhelpen. Zo ging zijn set alsmaar crescendo: van redelijk ontoegankelijk het eerste uur, naar één groot hoogtepunt dat uitmondde in de drop van zijn oerklassieker ‘Opus’.