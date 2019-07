Speciale ‘party flights’ van Tomorrowland zorgen voor feestje op 10.000 meter hoogte Daimy Van den Eede

17 juli 2019

22u40 1 At The Festivals Dit weekend vindt in Boom de vijftiende editie van dancefestival Tomorrowland plaats. Voor de meer dan honderd verschillende nationaliteiten legt luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines extra zogenaamde ‘party flights’ in. Op die vluchten krijgen de feestvierders al een voorproefje van het festival zelf.

De vlucht van Ibiza naar Brussel van vandaag was een uniek feestje op 10.000 meter hoogte, met kleurrijke verlichting en opzwepende beats van DJ Licious. Chef-kok Roger Van Damme zorgde voor typisch Belgische kost en serveerde chocomousse. Aan boord was iedereen het erover eens: “Dit is de beste vlucht ooit”.