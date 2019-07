Sam Feldt maakt afwezigheid van vorig jaar goed op Tomorrowland SD

19 juli 2019

14u44

Bron: Tomorrowland Magazine 0 Tomorrowland Vorig jaar moest de Nederlandse dj en producer Sam Feldt (25) zijn optreden op de Main Stage van Tomorrowland afzeggen vanwege een gebroken been. Vandaag staat hij er weer - mét hit ‘Post Malone' in zijn achterzak.

Dit jaar speelt Feldt twee weekends op Tomorrowland. Een goedmakertje voor vorig jaar: na een ongeval met zijn scooter liep de dj en producer een gebroken been op en moest hij zijn optreden op de Main Stage afzeggen. Feldt belooft alvast een indrukwekkende show: “Je zal heel wat nieuwe nummers horen die ik nog nooit eerder gespeeld heb. Sinds ik mijn eerste nummer uitbracht, heb ik altijd met enkele echte instrumenten gewerkt, zoals een saxofoon, trompet, piano en drums, dus dat is de klank die je kan verwachten.”

Het leven van Sam Feldt is in ieder geval razend druk. “De laatste drie weken heb ik negentien concerten gedaan”, vertelt hij. “Soms is het moeilijk om me te herinneren waar ik de dag voordien was. Tijdens de zomer wordt mijn schema nogal crazy.”