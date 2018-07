Prachtig! Zo ziet Tomorrowland eruit vanuit de lucht SD

28 juli 2018

22u17 3 Tomorrowland Sinds enkele jaren is het een vaste waarde op Tomorrowland: het reuzenrad van Brussels Airlines. De attractie is zo’n 60 meter hoog. In de 40 gondels kunnen 320 passagiers tegelijk plaatsnemen, goed voor 2.200 passagiers per uur. Duizenden festivalgangers krijgen zo een gratis blik op het festivalterrein. Ook wij waagden ons aan een ritje in het rad.

The Story of Planaxis ziet er al fenomenaal uit vanop de grond, zo'n 60 meter hoger ziet het er des te beter uit. Was jij ook een van de tienduizenden festivalgangers? Haal je vergrootglas dan maar boven!