Paul Jambers voor het eerst op Tomorrowland: wellicht de oudste BV, maar wel de hipste JOBG

20 juli 2018

Paul Jambers moet ongetwijfeld één van de hipste BV's zijn die er rondloopt op Tomorrowland. Al 72 jaar is hij, maar voor zijn allereerste keer op het dancefestival wel helemaal mee met zijn stoere jeans en lichtgrijze vestje. "Nochtans gewoon snel uit mijn kast genomen", lacht hij.

En ook zijn vrouw Pascale Naessens (49) moest niet onderdoen. Integendeel, zij koos voor een donkere lange jurk met print, altijd een topper voor Tomorrowland. “Best spannend, onze eerste keer op Tomorrowland. Iederéén wil er altijd naartoe, daarom moeten we dat toch ook zelfs eens ervaren, hé”, aldus Paul. “Dat is hier fantastisch! Zo’n gigantisch evenement en dat is gewoon in Boom”, vindt Pascale. “Je wordt hier ook echt gelukkig, want je ziet niets dan lachende gezichten.” Of ze voor een bepaalde dj komen? “Dat niet, we laten het wat op ons afkomen en gaan vooral de sfeer opsnuiven”, aldus Paul. “En volgende week vrijdag komen we terug!”