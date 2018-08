Parket Antwerpen bevestigt twee doden na Tomorrowland Patrick Lefelon Lore Michiels

06 augustus 2018

12u36

Bron: Eigen berichtgeving, VTM NIEUWS 12 Tomorrowland Het parket van Antwerpen bevestigt dat er een onderzoek werd geopend naar de omstandigheden van het overlijden van twee bezoekers van Tomorrowland. "Uit de eerste vaststellingen blijkt niet dat hun overlijden het gevolg zou zijn van de inname van drugs", klinkt het.

Het gerucht doet al een week de ronde dat er twee drugsdoden zijn gevallen op het dancefestival en een bron binnen het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen is formeel: er zijn twee mensen gestorven aan een overdosis. De politie en parket wisten nochtans van niets. Ook het ziekenhuis kan niets officieel bevestigen.

De behandelende arts beschouwde het als natuurlijke overlijdens. Dan komt er geen politie of parket bij kijken, maar het parket vindt het nu toch de moeite om de overlijdens te herbekijken. Het is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden. "Uit de eerste vaststellingen blijkt niet dat hun overlijden het gevolg zou zijn van de inname van drugs", zegt het parket.

“Het parket kan nu de medische dossiers van de vrouwen gaan bekijken", zegt VTM NIEUWS-journalist Wouter De Boer. "Ze kunnen ook de lichamen zelf onderzoeken, maar één van de twee lichamen is al naar het thuisland van de vrouw gerepatrieerd. Het is vrijwel onmogelijk om dat terug naar België te krijgen."

De slachtoffers zijn twee jonge vrouwen. De ene heeft de Tsjechische nationaliteit. Ze stierf kort na het eerste weekend van Tomorrowland. Ze werd op 21 juli binnengebracht in het ziekenhuis en is zes dagen later overleden. Het andere slachtoffer komt uit India. De vrouw is na het tweede weekend overleden. Ze kwam op 30 juli binnen in het ziekenhuis en overleed een dag later.