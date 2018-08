Parket Antwerpen bevestigt twee doden na Tomorrowland: "Sporen van xtc in bloed slachtoffers" Patrick Lefelon Lore Michiels

06 augustus 2018

12u36

Bron: Eigen berichtgeving, VTM NIEUWS, Belga 22 Tomorrowland Het parket van Antwerpen bevestigt dat er een onderzoek is geopend naar de omstandigheden van het overlijden van twee bezoekers van Tomorrowland. "Uit de eerste vaststellingen blijkt niet dat hun overlijden het gevolg zou zijn van de inname van drugs", klinkt het. Beide slachtoffers hadden wel sporen van xtc-gebruik in hun bloed, "maar de doodsoorzaak is waarschijnlijk een combinatie van factoren", zegt het parket.

De twee slachtoffers zijn jonge vrouwen: een Indische van 26 jaar en een Tsjechische van 33 jaar. De Tjechische overleed na het eerste festivalweekend. Zij werd in kritieke toestand naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen gebracht en overleed daar na zes dagen. De Indische stierf na het tweede festivalweekend. Zij stierf één dag nadat zij in het ziekenhuis was binnengebracht.

Beide slachtoffers hadden sporen van xtc-gebruik in hun bloed. Daarnaast leden zij ook aan oververhitting en uitdroging. "Uit de eerste vaststellingen blijkt niet dat hun overlijden het gevolg zou zijn van de inname van drugs", zegt het parket. "De doodsoorzaak is waarschijnlijk een combinatie van factoren", klinkt het. Een lijkschouwing uitvoeren is zo goed als uitgesloten. De beide stoffelijke overschotten zijn al naar hun families gerepatrieerd.

Het gerucht over twee drugsdoden op het populaire dancefestival deed al een week de ronde. Politie en parket wisten nochtans van niets. Ook het ziekenhuis kon niets officieel bevestigen. De behandelende arts beschouwde het oorspronkelijk als natuurlijke overlijdens. Dan komt er geen politie of parket bij kijken, maar het parket vindt het nu toch de moeite om de overlijdens te herbekijken. Het is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden.

Tomorrowland zegt in een reactie dat het vandaag door het parket op de hoogte is gebracht van het onderzoek en de overlijdens. "We betreuren dit tragische nieuws en onze gedachten gaan uit naar hun naasten", zegt woordvoerster Debby Wilmsen. "We hopen dat zij dit groot verlies in alle rust en sereniteit kunnen verwerken."